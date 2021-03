Civita Castellana, quarantenne trovato morto in casa: mistero sulle cause

Un uomo di circa quaranta anni è stato trovato privo di vita in un piccolo locale, nel centro storico a Civita Castellana. L'ingresso del mini appartamento è su Piazza San Clemente: l'area è stata chiusa al traffico e al passaggio pedonale in via precauzionale.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad abbattere la porta, i carabinieri, un ambulanza del 118 e il medico legale che dovrà accertare la cause del decesso. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che non avevano più notato l'uomo da qualche giorno.

A quanto sembra, l'uomo viveva da solo ed è di origini straniere.

Ultimo aggiornamento: 20:30

