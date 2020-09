Civita Castellana, positiva una scrutatrice: in quarantena tutti i colleghi del seggio

Ultimo aggiornamento: 13:06

Positiva al Covid-19 una scrutatrice di Civita Castellana. La donna aveva prestato servizio durante le votazioni per le amministrative e per il referendum, all'interno del seggio numero 4 della cittadina, allestito nella scuola primaria "Alberto Manzi".Lunedì scorso, avendo accusato dei sintomi influenzali di cui ha subito avvisato i colleghi, era rimasta a casa e lo spoglio era stato interrotto. Per poi riprendere nel pomeriggio a seguito della sanificazione dei locali e la sostituzione degli altri addetti, da cui il lungo protrarsi dello scrutinio delle comunali per assegnare la vittoria al foto-finish al sindaco Luca Giampieri.La Asl e il Comune stanno ricostruendo la catena dei contatti. Al momento, i colleghi scrutatori e il presidente di seggio della sezione 4 sono in quarantena e verranno sottoposti al tampone. Nessuna misura si è resa necessaria per gli elettori, in considerazione delle misure anti-contagio garantite all'interno del seggio.