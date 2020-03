© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun caso di Coronavirus a Civita Castellana. A smentire tutto è stata l'amministrazione comunale dopo che su un profilo Fb, una donna (che poi ha chiesto scusa) ha scritto un post in cui sosteneva con certezza la presenza di persone contaggiate in città (con tanto di nomi) e coinvolgeva anche un'azienda ceramica. Da quest'ultima è arrivata in maniera secca una smentita molto decisa, a cui si è aggiunta la precisazione altrettanto ferma dell'Amministrazione comunale.«Si comunica alla popolazione - dce una nota del sindaco Caprioli - che al momento attuale dalle competenti autorità non è stato segnalato alcun caso sospetto di Covid-19, le notizie circolate sui social media sono destituite di qualsiasi fondamento. Si invitano i cittadini a non diffondere messaggi infondati che oltre a destare allarme sociale rivestono profili di reato e a tenere comportamenti in linea con le direttive emanate dagli organi di governo, con particolare attenzione ai fenomeni di aggregazione. L’amministrazione è in contatto costante con la Prefettura e l’autorità sanitaria e pronta ad avvisare la popolazione e contestualmente ad adottare le misure necessarie qualora ci fossero evoluzioni della situazione».