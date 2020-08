© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega ha deciso, il candidato sindaco di Civita Castellana è Matteo Massaini. La conferma è stata data durante un incontro avvenuto nel patio del ristorante "La corte 23".A presentare Massaini, classe 1991, esperienze politiche importanti vissute con la Lega Giovani specialmente nell'ultimo anno e mezzo, il senatore della Lega Umberto Fusco e con lui l'asse dirigenziale del centrodestra, inclusi i rappresentanti di Forza Italia dall’alto», ha sottolineato Fusco, accompagnato nell'investitura di Massaini dal coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Romoli.«Dal coordinatore locale Parroccini - ha sottolineato lo stesso Romoli - abbiamo ricevuto una preferenza per Massaini e l’abbiamo rispettata. Forza Italia a Civita Castellana lo scorso anno stava in opposizione, stavolta ha rinunciato a presentare la candidatura per restare nel centrodestra unito».Dal canto suo, nel corso della presentazione alla stampa, il candidato sindaco ha invitato Parroccini, coordinatore locale di Forza Italia, a fargli da vice qualora la tornata elettorale si chiudesse con successo. Poi, ancora Massaini ha aggiunto: «La squadra è al lavoro per definire gli ultimi dettagli, voglio qualcosa che sia in netta contrapposizione con la politica del passato».Inevitabile il riferimento al senatore Fusco («Umberto è un genitore aggiunto, ci supervisiona e ci guida in questo percorso, arduo ma interessante») e quello per il compito che lo accompagnerà per lo meno fino alle urne: «L'impegno è quelli di essere disponibile sempre a parlare con i cittadini, di offrire massima disponibilità a chiunque abbia il bisogno e le necessità di avere un appoggio politico a supporto delle proprie attività, che siano associazionistiche, imprenditoriali o che siano di necessità fattivamente personali».Infine, Massaini ha descritto un tassello necessario per quel che concerne la candidatura a sindaco di un città: «Serve coraggio e soprattutto serve forte responsabilità. Ma - ha concluso - credo di avere queste caratteristiche. Il tempo in ogni caso sarà l'unico giudice che potrà mettere il punto definitivo su queste tematiche».