Maltempo nella Tuscia, danni e disagi

Maltempo in tutta la Tuscia. Una forte pioggia, accompagnata da vento e fulmini, ha flagellato gran parte della provincia la notte scorsa.

In azione tutte le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute a Civita Castellana, Fabrica di Roma (in particolare nella frazione di Parco Falisco), Celleno e Graffignano.

In tutto gli interventi sono stati una trentina.

Molte le strade allagante (Falerina, Massarella, Ronciglionese) chiuse e poi riaperte, mentre un movimento franoso è stato segnalato sulla Castellese.

Auto in panne sulla Cassia nei pressi di Capranica. Non sono mancati gli incidenti, che hanno visto coinvolte tre auto. A fuoco, inoltre, un’officina di macchine agricole situata in una zona artigianale tra Carbognano e Fabrica di Roma. Il capannone è andato interamente distrutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA