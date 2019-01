© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premiati a Civita Castellana (Viterbo) i trentuno studenti che hanno vinto il concorso “I giovani incontrano la Shoah”.I vincitori andranno in visita ad Auschwitz, su iniziativa dell'amministrazione comunale, nel prossimo mese di marzo.All’appuntamento hanno partecipato Amedeo Osti Guerrazzi e Attilio Lattes (scampato alla razzia di Roma) che fanno parte della fondazione del Museo della Shoah. Presenti anche Teresa Mancini e Riccardo Cattani di Mostre Diffuse e il presidente della Fiap (Federazione associazione partigiani) Bianca Lami. A fare gli onori di casa il sindaco Gianluca Angelelli, il vice Giancarlo Contessa, l’assessora alla cultura Vanessa Losurdo.«Mi auguro che questo concorso continui ad esistere a prescindente dall’orientamento politico della prossima amministrazione. Il giorno della memoria non ha una collocazione politica e la condanna e il ricordo debbono essere unanimi». Al concorso hanno partecipato novanta studenti dell’ultimo anno alle scuole superiore.Per il Colasanti sono stati premiati, Giulia Crescenzi, Maria Beatrice Chinucci, Sara Desideri, Irene Lavorato, Federica Stefani, Federico Precetti, Giulia Mascarucci, Bea Tabacchini, Andrea Pieri, Mattia Rossi, Alice Bobini, Mattia Bracci, Beatrice Sorge, Massimo Narduzzi, Michela Rita, Denise Scorrano, Virginia Del Pinco, Inada Alia.Per il Midossi i riconoscimenti sono andati a Elia Morganti, Federica Marchetti, Alessio Pollicino, Michel Pandolfi, Giulia Martinangeli, Daniela Torti, Nicoletta Merciari, Elisabetta Lipari, Valentina Frangioli, Mikhail Dzemianchuk, Beatrice Vitali, Alessandro Palombi, Andrea Faedda.L’amministrazione comunale ha tenuto a ringraziare la professoressa Patrizia Fantera, i presidi dei due istituti Bonelli e Chericoni, i giovani Mattia Catalani e Edoardo Santini gli operatori Tonino Parroccini e Claudio Santini la dottoressa Anna Ruberti e Ventrone dell’ufficio Cultura per il loro contributo. «Questo concorso - ha detto il vice sindaco Contessa - rappresenta un patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Un grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato». La commissione che ha giudicato i lavori era composta da Chiara Valeri,Danilo Mecucci,Laura Primanni, Mirko Imperoli e Amedeo Osti Guerrazzi.