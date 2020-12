Civita Castellana, 11 ragazzi multati: in una festa privata hanno violato le misure anti-Covid

Aggirare le regole anti-Covid costa. I carabinieri della stazione di Civita Castellana hanno identificato 11 giovani che, lo scorso 28 novembre, violando le disposizioni in materia di contenimento del contagio da “Covid 19“, hanno organizzato una festa in un capannone. Spazio utilizzato solitamente per preparare il carro allegorico per il carnevale.

Dopo avere partecipato alla festa violando le disposizioni sanitarie, hanno anche postato foto e video delle violazioni nei profili social; i carabinieri, analizzando i profili instagram e facebook, approfonditi con altri riscontri, li hanno identificati e sanzionati in base alle disposizioni del Dpcm del 3 dicembre 2020.

I carabinieri, consapevoli del periodo di feste che si avvicina e del sacrificio richiesto per contenere il contagio, monitorano i comportamenti irresponsabili di chi, con superficiale leggerezza, invitano al rispetto delle norme a tutela della salute collettiva.

