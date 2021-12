Civita Castellana, Babbo Natale arriva in Vespa

Il Babbo Natale a Civita Castellana è arrivato in vespa. Tante le iniziative delle feste di Natale programmate dall'amministrazione comunale.

Sei gli appuntamenti fissati ieri sotto l'albero di Natale nel centro storico.

Alle 9 è iniziata una passeggiata organizzata da Luca Panichelli che ha portato gli escursionisti a visitare prima il vecchio mulino della mola di Biscotto e poi la necropoli del castellaccio; alle 10 gli Amici della Vespa locale vestiti da Babbo Natale, hanno portato dei doni al centro socio educativo e attraversato le vie del paese facendo tappa nelle varie piazze del paese; nel pomeriggio in piazza Matteotti, c’è stata una esibizione dei musici e sbandieratori, poi è stata aperta la casa di Babbo Natale a cura dell'Associazione Ops.

Sempre in piazza Matteotti si è svolta tombola con premi per i bambini cura dell'associazione Vivi Civita. La compagnia Arcieri delle Quattro Porte per tutto il pomeriggio ha proposto ai bambini giochi medioevali. Nel chiostro della Curia vescovile il gruppo Nunseponnogarda e la Sinergy Dance Academy si sono esibiti in uno spettacolo musicale e di danza. Altri appuntamenti sono previsti fino al 6 gennaio.