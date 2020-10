Civita Castellana, ancora furti al cimitero. E c'è chi lascia messaggi di fuoco ai ladri

Continua la serie dei furti all’interno del cimitero a Civita Castellana. Ma non solo: c’è anche chi ha scambiato questo luogo di rispetto per una latrina. Le segnalazioni di oggetti rubati alle lapidi sono quasi diventate parecchie, ma dopo che qualcuno ha trasformato un angolo del cimitero in un vespasiano, sono fioccate le protesta. Alla nuova amministrazione ora si chiede di intervenire con urgenza.

Tra i furti si registrano quelli dei fiori, ma anche vasi e soprattutto oggetti di bronzo e rame. L’ampiezza del luogo e i pochi controlli permettono a chi colpisce di farla sempre franca. Una persona, esasperata dalle continue sottrazioni di ricordi di famiglia depositati sulla tomba dei enitori, ha lasciato un messaggio di rabbia verso i malintenzionati.

“Vergognatevi, - ha scritto - siete dei pezzenti... rubare ai morti. Che coscienza avete, dubito che ne avete una. Vi considerate persone? Gli animali sono migliori di voi”. Il problema purtroppo non è nuovo Già in passato l’argomento è stato oggetto di proteste, ma purtroppo nulla è cambiato.

