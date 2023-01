Nell'oasi inaturale di Borghetto il ritorno degli aironi cenerini

A Lucciano, nel territorio di Borghetto (frazione di Civita Castellana) è apparsa coppia di aironi cenerini. «Ne abbiamo fotografato uno hanno detto le guide ambientali Luca Panichelli e Mirco Toppi prima che spiccasse il volo. E' stata una bella sorpresa vederli volteggiare insieme in un area preservata, vicina a un'azienda agricola che produce solo in biologico. La presenza è un ottimo segnale di ambiente sano». L'area è quella vicino ad una delle più grandi aziende biologiche del Lazio. Anche questo è un buon segnale.

La zona in cui sono stati visti è ricca di bosco, non lontana dal Tevere. Altri avvistamenti c'erano già stati ,tra lago di Bolsena e nella riserva naturale di Farfa. L'habitat naturale dell'airone è lungo i fiumi o stagni (nelle zone umide), predilige aree non contaminatea. Il volatile è soggetto a diverse minacce: in primis le coltivazioni che prevedono la bonifica di terreni costantemente bagnati; poi il bracconaggio.