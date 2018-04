Comunali a Viterbo, centrodestra in lite e senza progetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Bombe in Siria e mine nel centrodestra viterbese. La coalizione forte del 42% incassato alle recenti politiche è in piena confusione, appesantita dall'incertezza e inchiodata dalla spaccatura nata dalla forzatura della Lega. Sulle scelte per le elezioni comunali il partito di Salvini vuole imporre il suo candidato, a scapito dell'altra forza politica pesante su piazza, Forza Italia. In un braccio di ferro destinato a perpetuarsi, con Fratelli d'Italia che sta a guardare e il polo civico, quarta gamba dell'alleanza che...