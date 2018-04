Centrodestra azzoppato dalla vendetta di Sabatini

di Massimo Chiaravalli

Quella che porta a palazzo dei Priori per il centro destra poteva essere una strada liscia e in discesa, invece ora è la peggiore via della città, dove le buche ti spaccano tutte e quattro le gomme. O meglio, la coalizione. Secondo l'ex consigliere regionale Daniele Sabatini una bella fetta di responsabilità ce l'ha il suo partito, Forza Italia, che «ha portato avanti incomprensibilmente una strategia a escludere» lui, che con le sue 2.205 preferenze ora appoggia il candidato sindaco della Lega,...