Caprarola sta con l'Italia: il tricolore illumina Palazzo Farnese

Caprarola, il tricolore in segno di unità e coraggio nella lotta contro il Covid-19: illuminato il palazzo Palazzo Farnese da ieri sera.Ogni sera la facciata di Palazzo Farnese sarà pertanto illuminata con i colori della bandiera italiana per richiamare lo spirito dell’unità e per testimoniare il sostegno a tutti coloro che hanno perso i propri cari e che stanno lavorando in prima linea nella lotta al Covid-19.Progetto coordinato dal Comune di concerto con il Polo museale del Lazio e il sostegno della Proloco di Caprarola e di sponsor privati, in coesione nella lotta all’epidemia.«Un atto simbolico ma di grande effetto in questo momento in cui è importante che tutti si sentano in unità comunitaria - ha commentato il sindaco Eugenio Stelliferi -. Un modo per ribadire che nessuno è solo, nessun cittadino, nessuna città, per uscire insieme da questo periodo di forte crisi».