Bolsena, tromba d'aria annienta le coltivazioni. Gli agricoltori: «Siamo in ginocchio»

di Massimo Chiaravalli

Mesi e mesi di lavoro bruciati in un attimo. E' il risultato della tromba d'aria che ieri ha colpito località La Piantata, tra lo stabilimento balneare Riva Verde e il campeggio La Cappelletta, a circa due chilometri da Bolsena verso San Lorenzo Nuovo. Un pezzo di agricoltura messo in ginocchio in un batter d'occhio o poco più.



Ecco alcune testimonianze di chi lavora sul posto. «In appena un'ora - dice un agricoltore che coltiva ortaggi sulle rive del lago di Bolsena - è andato distrutto il lavoro dell’intera stagione. Dal raccogliere diversi quintali di pomodori da tavola e altri ortaggi alla settimana, siamo passati a zero: non è facile accettare una situazione del genere». La natura si è scatenata in maniera più violenta, con vento e grandine, nella zona dell’azienda agricola “La Piantata”. Qui ha causato i danni maggiori a tutte le coltivazioni: ortaggi, viti e ulivi.



E questo è accaduto proprio nel momento in cui si raccolgono i frutti del lavoro della stagione, in particolare pomodori e le zucchine hanno subito i danni maggiori: qui la raccolta sarebbe ancora per diverse settimane. Pesante l'impatto anche su viti e ulivi. «Abbiamo assistito ad un fenomeno – commentato un altro agricoltore, Massimo Parrano - che non mi era mai capito di vedere: in breve tempo la grandine e il vento hanno avuto un’intensità e una violenza che non ha risparmiato nulla».

Luned├Č 20 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



