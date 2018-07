Badante ruba carta di credito ad una 92enne e preleva quasi 1000 euro

Ruba le coordinate della carta di credito e preleva 900 € allo sportello bancomat. Denunciata una 47 enne di Farnese. Ed è il secondo caso in appena una settimana. La donna, approfittando della fiducia dell’anziana di 92 anni che accudiva ed in casa della quale svolgeva mansioni di collaboratrice domestica, è riuscita con l’inganno a prelevare la carta ed effettuare l’operazione. Ma i familiari dell’anziana, insospettiti dal fatto che sul conto mancassero dei soldi che l’anziana non poteva aver speso, hanno denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato tutti gli accertamenti risalendo all’autrice del gesto. E come detto, solo pochi giorni fa un caso simile si è verificato ad Arlena di Castro dove una giovane collaboratrice domestica ha raggirato il pensionato per il quale lavorava effettuando degli acquisti on-line con la sua carta di credito.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



