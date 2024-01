Atletica Leggera. Erica Ciatti campionessa regionale Indoor nell'Asta e podio per Lorenzo Ticconi nei 60m. e Cristian Pagnottella nel Triplo

Atletica Alto Lazio impegnata nel week end ad Ancona e Rieticon buoni risultati.

Si sono svolti nel fine settimana due importanti manifestazioni agonistiche ha cui hanno preso parte ottenendo buoni risultati, numerosi atleti dell'Alto Lazio, i Campionati Regionali Indoor di sabato 27 e domenica 28 gennaio a Rieti rivolti alle categorie assolute e sabato 27 ad Ancona con un Meeting Nazionale per il conseguimento dei minimi di partecipazione ai campionati Italiani J/P della prossima settimana.

Al Pala Casali di Ancona Matteo Cianchelli ha ottenuto una buona prestazione negli 800m., prima uscita sulla distanza dell'anno classificandosi 2° nella seconda batteria correndo in 1'56"78. Ben 92 i partecipanti alla gara nella quale è riuscito partendo dal 17° accredito a risalire al 9° posto finale e 3° tra le Promesse. A Rieti brilla la pupilla di Umberto Battistin Erica Ciatti che conquista il titolo regionale nella categoria Promesse, imponendosi nella gara dell'asta con la misura di 3.10m.

Nelle gare di sabato a Rieti in evidenza i fratelli Riccardo e Lorenzo Ticconi, il primo 4° Juniores nell'asta con 3.60m.

ed il secondo anche lui 4° Juniores nel lungo con 6,12m., Andrea Spiti 1,60m. nell'alto. Nelle gare di domenica 28 si mettono in luce i velocisti Juniores con buone prove di Lorenzo Ticconi e Pietro Belcapo che accedono alle finali correndo rispettivamente in 7"34 e 7"35 dove si classificano poi al 3° e 4° posto nello stesso ordine con 7"35 e 7"36. L'altro Juniores Riccardo Ticconi corre in batteria in 7"42 e gli allievi Cristian Pagnottella, Matteo Cerocchi e Simone Nicolardi corrono rispettivamente in 7"49, 7"65" e 7"86. Nel triplo sfiora la vittoria Cristian Pagnottella che si classifica 2° con 12,42m. e bene anche gli allievi nei 60Hs. con Andrea Spiti che accede alla finale correndo in 8"94 e Simone Nicolardi con 9"54. Spiti si ripete anche nella finale classificandosi al 4° posto con l'ottimo crono di 8"89