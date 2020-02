Anziano di 92 anni precipita in un pozzo: recuperato dai vigili del fuoco e trasferito al Gemelli

Allarme per un anziano di Capodimente (Viterbo) precipitato in un pozzo. L'uomo è caduto in una cavità profonda una decina di metri questa mattina, quando i familiari hanno dato l'allarme. Soccorso dai vigili del fuoco è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma.



L'uomo, di 92 anni, stava effettuando dei lavori in un appezzamento sotto la sua abitazione in via Roma, al centro del paese. Passando sopra il pozzo la copertura ha ceduto e il pensionato è precipitato dentro. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, oltre che i carabinieri, che hanno recuperato l'uomo per riportarlo in superficie.



L'anziano è stato poi soccorso dal personale medico del 118, che aveva inviato sul posto anche l'eliambulanza Pegaso 33 con la quale è stato trasportato al Gemelli di Roma, per le verifiche sul suo stato di salute. Ultimo aggiornamento: 19:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA