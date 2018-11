Alla guida con neve e ghiaccio, indicazioni e consigli della Polizia stradale (anche per evitare le multe)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Neve e ghiaccio sulle strade, arrivano i consigli dela Polizia stradale di Viterbo anche per evitare le multe ai guidatori che non ripsettano le norme previste dal codice della strada.In Italia, nelle strade interessate e indicate da appositi cartelli posizionati dagli enti proprietari - quali Anas, Regione, Provincia, Comune - dal 15 novembre (al 15 aprile prossimo), le auto dovranno circolare con gomme da neve o con catene a bordo. Rispetto agli “pneumatici invernali” o gomme termiche, si intendono gomme specifiche che, con temperature inferiori ai 7 gradi, garantiscono alla vettura un livello superiore di aderenza con il terreno, non solo in presenza di neve e ghiaccio.Sui tratti di strada e autostrada preceduti da un cartello con ruota catenata è obbligatorio: usare gli pneumatici invernali (termici); oppure avere a bordo sistemi antisdrucciolevoli adatti alle ruote del veicolo. Gli pneumatici invernali, come detto, sono contrassegnati dal simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna stilizzata. È possibile anche utilizzare catene o altri dispositivi antisdrucciolevoli, conformi alle norme di omologazione.Chi viaggia senza catene (o sprovvisto di dispositivi antisdrucciolevoli a bordo, o degli pneumatici da neve), dove previsto da apposita segnaletica, commette una violazione al codice della strada. La sanzione è differenziata a seconda che ci si trovi nei centri urbani o meno. Nel centro abitato la sanzione amministrativa minima è di 41 euro; fuori dai centri abitati la sanzione minima è pari a 85 euro. Di fronte alle violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli.L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. In autostrada la multa, nel caso in cui si circoli senza dotazioni invernali, va da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro. Le sanzioni vengono applicate dopo 30 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo. Per suggerimenti sulla guida e/o i veicoli in caso di neve, la Stradale di Viterbo è a disposizione degli utenti 24 ore su 24 al numero 0761-29261.