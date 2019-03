Alberto Mezzetti ritrova la casa. Al Grande Fratello brasiliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Mezzetti entra nella casa brasiliana del Grande Fratello. Dopo aver trionfato nell'ultima edizione italiana, ora il Tarzan di Viterbo è pronto per una nuova sfida.A confermare la voce, che si rincorreva da qualche giorno, è stata la produzione del programma, attraverso un post sulla sua pagina Instagram: Buon pomeriggio, Brasile. Buona notte, Italia! si legge - Puoi liberare l'urlo di Tarzan, perché Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello, sta arrivando a # BBB19.Prima della chiamata da oltreoceano, dove il programma è tra i più seguiti in assoluto ed è arrivato all'edizione numero 19, Mezzetti si è dedicato soprattutto al suo lavoro di modello e al volontariato, attraverso la sua associazione Tarzan help', una onlus che agisce a 360°nel mondo della solidarietà.L'imminente ingresso di Alberto, che monta in sella a gioco in corsa come concorrente speciale il programma in Brasile è infatti iniziato lo scorso gennaio, e finirà tra circa un mese -, è stato salutato dai fan brasiliani con una valanga di like. Sono stati ben 10mila soltanto nei primi 40 minuti, la maggioranza dei quali da parte del pubblico femminile che non ha mancato di sottolinearne la bellezza.Trentacinque anni il prossimo 24 marzo, nei mesi scorsi Mezzetti aveva fatto parlare di sé per un presunto flirt con Barbara D'Urso che aveva riempito le prime pagine dei giornali patinati (e non solo). A oggi Alberto si dichiara single. Neo suoi pensieri, assicura, c'è spazio solo per mamma Daniela e nonna Pasqualina. «Ho vinto perché ho mostrato il bello delle cose semplici, che si può essere felici con poco senza doversi per forza mostrare per quello che non si è», aveva detto a Il Messaggero qualche mese da.Chissà se anche questa volta riuscirà a far breccia nel cuore dei telespettatori. E a portare a casa la vittoria numero due nello stesso programma.