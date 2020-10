Abitazione svaligiata dai ladri a Faleri: più danni che materiale rubato

Il Covid 19 non ferma i ladri nella zona di Faleri Novi, frazione di Fabrica di Roma (Viterbo). Nel tardo pomeriggio di ieri è stata colpita una abitazione: il bottino è stato di qualche migliaio di euro, i danni quasi il doppio.

I ladri sono entrati in azione appena i proprietari sono usciti di casa. Hanno forzato la porta d'ingresso e una volta all’interno hanno messo tutto sotto sopra, rovistando in tutte le stanze armadi e cassetti in cerca di soldi e oggetti di valore.

Quando i titolari sono rientrati a casa, si sono trovati davanti uno scenario a dir poco disarmante. A quel punto non è rimasto che avvisare i carabinIeri. L'area non è nuova a questo tipo di furti, tanto che nel periodo più caldo vennero organizzate delle ronde da parte dei cittadini della frazione.

