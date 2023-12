Martedì 12 Dicembre 2023, 05:20

Disagi in alcune zone di Vetralla per la fornitura idrica. Diversi cittadini lamentano acqua torbida dai rubinetti mentre altri di essere addirittura a secco. Colpito anche il poliambulatorio Asl lungo la via Cassia, dove la scorsa settimana e ieri Talete ha inviato le autobotti.

“Più che acqua sembra fango”, denunciano i cittadini sui social. Ma questo disagio è stato superato. La società che gestisce il servizio idrico integrato fa sapere di aver individuato un problema alla sorgete e al pompaggio dell’impianto di Setano. Problema risolto ieri mattina all’origine: il tempo che la torbidità nella rete si dissolva e la fornitura tornerà limpida.

Più complesso il quadro per i cittadini che nell’area tra Cura e La Botte dal 6 dicembre si ritrovano senza acqua. “Da giorni due squadre di Talete – fa sapere la società – sono operative per capire l’origine dei disagi”. A monte ci sarebbe il combinato disposto di una carenza idrica nei pozzi, che si trascina da questa estate e ancora non è stata superata, accompagnata da un livello di perdite straordinario in alcune porzioni della rete.

La particolarità delle condutture che riforniscono la zona è quella di essere interconnesse in un modo tale per cui le regolazioni del flusso vanno continuamente riviste per sopperire a carenze o, appunto, perdite. Ed è questo quello che i tecnici di Talete stanno facendo: ieri sono riusciti a individuare le zone in cui si concentrano le fuoriuscite di acqua e hanno iniziato ad re-indirizzare il flusso. I primi risultati già nel primo pomeriggio con un calo drastico delle segnalazioni dal centro storico di Vetralla. Poi, oggi inizieranno a ispezionare le singole porzioni di conduttura per chiudere quelle con perdite. Una campagna straordinaria che consentirà di recuperare ulteriori litri preziosi che ora vanno dispersi e tamponare così la situazione. Insomma, al momento in diverse zone di Vetralla non c’è tutta la disponibilità necessaria di acqua sia per la siccità sia per le perdite. Situazione che sarà risolta per ora regolando la rete.

A fare le spese dei disagi anche il poliambulatorio della Asl, dove due viaggi di cisterne già sono stati effettuati e dove si stanno aspettando anche i bagni chimici. “Nessun servizio è stato interrotto. Contiamo che il problema sia risolto il prima possibile” precisano dall’azienda sanitaria.

Anche il sindaco Sandrino Aquilani monitora la situazione: “Siamo in stretto contatto con Talete che, subito dopo le prime segnalazioni, ha inviato due squadre sul posto le quali – conferma – stanno ispezionando la rete. Siamo in campo perché il problema venga risolto nel più breve tempo possibile”.