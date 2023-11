Fabrizio Palermo e Pier Francesco Rimbotti intervengono nel webinar di MoltoFuturo "Lavoriamo al domani"

Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale ACEA e Pier Francesco Rimbotti, Founder & Ceo, Infrastrutture S.p.A., intervengono nel webinar di #MoltoFuturo "Lavoriamo al domani". «Il capitale umano è l'elemento fondamentale dello sviluppo di un'azienda che può determinare il successo o l'insuccesso di qualsiasi strategia, ma servono le persone per realizzarla serve la capacità dei singoli di fare squadra e di portare avanti il successo» per questo «il nuovo piano industriale che stiamo elaborando punta all'individuazione dei nuovi talenti e questo sarà fondante per garantire il successo». Così l'Ad e dg di Acea Fabrizio Palermo.

L'intervento di Romano Prodi e Michel Martone nel webinar di MoltoFuturo "Lavoriamo al domani"