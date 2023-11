L'intervento di Romano Prodi e Michel Martone nel webinar di MoltoFuturo "Lavoriamo al domani"

Giovedì 16 Novembre 2023, 17:21

Romano Prodi, economista, e Michel Martone, Professore ordinario di diritto del lavoro e relazioni industriali, Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma, intervengono nel webinar di MoltoFuturo "Lavoriamo al domani".

Ai miei laureandi dicevo sempre 'cerca un posto dove impari'. Ho visto tanta frustrazione in chi magari sceglieva un lavoro per qualche soldo in più e veniva messo lì sostanzialmente a ripetere sempre le stesse cose. Dopo un anno tornava da me a dire 'non ne posso più'. Questo si fa di solito quando c'è un'impresa, uno studio professionale, con una squadra di persone, dove ti lasciano lo spazio per imparare»; «non cercare mai un datore di lavoro troppo possessivo, ma un luogo in cui ci sia un minimo di gioco e di comunicazione». È uno dei consigli che l'economista Romano Prodi ha dato agli studenti della Sapienza presenti. Prodi ha poi aggiunto che si deve «insistere, bisogna capire che le prime difficoltà sono ovvie. Scegliere dove impari, cercare amici con cui condividere, il progresso scientifico maggiore si fa al bar e non nei laboratori e poi insistere».

