Giovanni Maria Benucci e Roberta Marracino intervengo nel webinar di MoltoFuturo "Lavoriamo al domani"

«L'impatto combinato dell'accelerazione tecnologica e della transizione energetica stanno imprimendo una grande trasformazione al mondo del lavoro, portando alla nascita di nuove figure professionali e alla necessità di adeguare competenze e modelli organizzativi». A sottolinearlo è stata Roberta Marracino, Growth & Strategy Lead di Accenture, intervendo a La Sapienza per il nuovo appuntamento di MoltoFuturo che in questo round ha per tema «Lavoriamo al domani»: dall'Intelligenza Artificiale al mondo virtuale, il ruolo dell'uomo e del lavoro. Tra gli ospiti dell'evento anche Giovanni Maria Benucci Amministratore Delegato, Fabrica Immobiliare SGR.

MoltoFuturo, "Lavoriamo al domani": dall’Intelligenza Artificiale al mondo virtuale. Prodi: «Formazione di base e flessibilità le due chiavi in un mondo in cambiamento continuo»