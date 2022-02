Anna Maria Cattelan interviene nel webinar di Molto Salute "Mente e corpo: come star bene al tempo del Covid"

Anna Maria Cattelan, Direttore dell’Unità di Malattie Infettive e Tropicali dell’Azienda Ospedale, Università Padova, interviene nel webinar Molto Salute "Mente e corpo: come star bene al tempo del Covid". Moderano Maria Latella, Carla Massi e Alessandra Spinelli.

«Il virus si sta adattando a noi e sta diventando più contagioso - dice Anna Maria Cattelan - I casi infetti sono più alti ma la percentuale dei ricoveri è più bassa: da fase pandemica stiamo passando a una fase endemica, il virus non è più aggressivo ma ha un impatto più gestibile. Questo anche grazie Omicron: a Padova il 100% dei contagiati ha la variante Omicron. In primavera avremo il 95% di italiani immunizzati. E poi c'è Omicron 2: in Veneto sono già stati isolati i primi 8 casi. Così negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Questa variante si diffonderà e sarà più contagiosa di Omicron».

