Donnarumma (Terna) e Massolo (Atlantia) a MoltoEconomia, l'importanza delle reti

Donnarumma e Massolo a MoltoEconomia hanno parlato dell'importanza delle reti per la crescita economica. «Gli investimenti nelle reti di trasmissione e nelle fonti di energia rinnovabili, accompagnati da quelli, non meno rilevanti, in accumuli di energia elettrica, sono fondamentali per abilitare la transizione energetica e per renderci indipendenti dal gas importato»: lo ha detto l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenendo all'evento "La recessione che verrà", organizzato da MoltoEconomia, il magazine del gruppo Caltagirone. Donnarumma ha spiegato che Terna ha un Piano decennale di Sviluppo della rete da 18,1 miliardi di euro con investimenti che puntano a «renderla ancora più efficiente rinforzando, in particolare, le dorsali di trasporto dal Sud al Nord del Paese». Investimenti che «sono destinati ad aumentare e che hanno visto superare il miliardo di euro nei primi nove mesi del 2022, prima volta nella storia del Gruppo». L'ad ha poi spiegato che per cogliere le opportunità delle rinnovabili, «è anche fondamentale avere un sistema sempre più interconnesso a livello internazionale. Grazie alla sua posizione geografica, l'Italia è al centro del Mediterraneo e può diventare l'hub energetico di collegamento tra il Nord Africa e l'Europa continentale». Negli ultimi mesi «si sono fatti dei passi in avanti sul fronte delle rinnovabili» ma «è necessario un cambio di passo anche nello sviluppo degli accumuli», perché gli investimenti in questo campo «sono stati insufficienti».

Aeroporti di Roma e Atlantia, in qualità di holding, hanno approfittato del periodo del Covid e della contrazione di flussi per fare investimenti all'Aeroporto Leonardo Da vinci. Lo ha detto Giampiero Massolo, presidente di Atlantia, al webinar «La recessione che verrà». «Il Covid ha inciso profondamente, i flussi si sono contratti ed è stato un momento difficilissimo», ha detto Massolo. «Ne abbiamo approfittato per fare investimenti credendo che prima o poi si sarebbe vista la luce in fondo al tunnel, confidando nella ripresa», ha aggiunto. «Lavori di investimento piuttosto rilevanti, notevoli, con l'obiettivo di creare un contenitore per la gestione di rete. È sostenibile perchè abbiamo tutto l'hub a emissioni zero, l'abbiamo voluto così, sostenibile, con l'energia che viene autoprodotta», ha detto Massolo, aggiungendo: «Un giorno speriamo anche di venderla». «Vediamo una ripresa del traffico piuttosto rilevante pur con alcune limitazioni» relative ad alcuni Paesi, «abbiamo un ritorno all'80 per cento delle prenotazioni pre Covid», ha spiegato Massolo.