Rinnovabili,Donnarumma (Terna): «Italia dispone di solare ed eolico per sostituire completamente fonti russe»

Energie rinnovabili e gas russo - «Gli investimenti nello sviluppo delle reti di trasmissione e nelle fonti di energie rinnovabili, accompagnati da quelli, non meno rilevanti, in accumuli di energia elettrica, sono fondamentali per abilitare la transizione energetica e per renderci indipendenti dal gas importato». Lo ha detto Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Terna, nel corso dell'evento "La recessione che verrà" organizzato da MoltoEconomia, magazine del gruppo Caltagirone, a Palazzo Altieri. L'azienda, ha proseguito, «coerentemente con il suo ruolo di regista del sistema elettrico nazionale, ha un Piano decennale di Sviluppo della rete da 18,1 miliardi di euro con investimenti tesi a renderla ancora più efficiente rinforzando, in particolare, le dorsali di trasporto dal Sud al Nord del Paese. Investimenti - ha ricordato - che sono destinati ad aumentare e che hanno visto superare il miliardo di euro nei primi nove mesi del 2022, prima volta nella storia del gruppo. Questo piano, inoltre, genererà importanti ricadute economiche e occupazionali: numerosi studi hanno evidenziato come ogni miliardo di euro investito in infrastrutture elettriche ne genera circa tre in termini di Pil, con la creazione di circa mille posti di lavoro», ha detto ancora l'ad di Terna.

(intervista e video di Stefania Piras e Paolo Caprioli / agenzia Toiati)