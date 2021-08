Sicilia, la piscina naturale che sembra un angolo di paradiso: ecco dove si trova

La Sicilia regala agli appassionati di mare, snorkeling e angoli di paradiso numerose chicche da visitare in quest’estate: oggi parliamo della spiaggia di Calamosche, in provincia di Noto, considerata come ‘la Caraibi della Sicilia’. Questa spiaggetta viene chiamata dagli abitanti del posto ‘Funni Musca’ ed è lunga circa 200 mt: la caletta sabbiosa si trova tra due promontori che ne mitigano le correnti garantendo acqua sempre limpida e calma. La spiaggia di Calamosche è una piscina naturale davvero incantevole, tanto che nel 2005 ha ricevuto il titolo di spiaggia più bella d’Italia da parte della Guida Blu di Legambiente (Foto: Shutterstock - Music: "Funday" from Bensound.com)



