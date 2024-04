Vento forte a Venezia, impressionante il passaggio del vaporetto

Maltempo oggi, martedì 16 aprile, a Venezia. Le fortissime raffiche di vento si sono fatte sentire in centro storico e anche nei canali, dove le onde hanno reso il solitamente tranquillo passaggio dei vaporetti assai più turbolento, come si vede in questo video.