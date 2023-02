Tumori, Schillaci: «La prevenzione entri nelle scuole»

Tumori e prevenzione - «L'obiettivo è far conoscere meglio a tutti gli italiani la campagna di prevenzione delle malattie oncologiche»: così il ministro della Salute Orazio Schillaci motiva la sua presenza a Sanremo, in occasione del Festival, per partecipare ad un incontro su questo tema, condotto da Marco Liorni a Casa Sanremo. «È un argomento su cui stiamo puntando moltissimo - spiega Schillaci - per far sì che domani ci siano meno malati di tumore. Il 40% della malattia oncologica si può prevenire con controlli e corretti stili di vita. Grazie alla Rai per la sensibilità su questo tema». La 73/ma edizione della kermesse è quella che segna la ripresa della normalità post pandemia, con il ritorno del pubblico in teatro senza l'obbligo di indossare le mascherine. «Abbiamo seguito l'evoluzione del Covid con attenzione e sempre agito nell'interesse della salute pubblica. L'incidenza è crollata, ospedalizzazioni e terapie intensive hanno numeri bassi. Siamo tornati alla vita pre Covid grazie al grande impegno dei medici e di tutti gli operatori sanitari in questi tre anni terribili». All'incontro, intitolato #laprioritàseitu, sono intervenuti anche Amadeus, la chirurga oncologa Giulia Veronesi, la direttrice del day time Rai Simona Sala, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e la showgirl Samantha De Grenet. In collegamento Sara Simeoni, Pierdavide Carone e Dolcenera. «Almeno 2 milioni di screening sono saltati a causa della pandemia, ora c'è una ripresa. I cittadini - è l'invito del ministro - devono collaborare rispondendo agli inviti per screening preventivi, in particolare per i tumori di utero, mammella e colon retto. La medicina del terzo millennio ha fatto passi da gigante con nuove terapie e protocolli. È un problema se oltre il 50% dei cittadini convocati per i controlli non risponde alla chiamata e non si presenta», sottolinea il ministro. Attenzione anche ai tumori del polmone, dello stomaco e della prostata. «A 20 anni dall'introduzione della legge Sirchia - evidenzia Schillaci - allarma che i dati sui fumatori siano tornati a crescere, anche tra i più giovani».

C'è anche «un problema culturale» che fa sì che spesso i cittadini non facciano gli screening oncologici. Ne è convinto il ministro della Salute Orazio Schillaci, secondo cui questo problema culturale «va affrontato entrando nelle scuole, anche nelle scuole dei bambini più piccoli. E questo è un programma che abbiamo in mente con altri ministri di questo Governo. Sin dai primi anni della vita dobbiamo trasmettere un messaggio importante ai bambini: quanto la prevenzione, il corretto stile di vita, aiuti», ha evidenziato il ministro intervenendo al talk show dedicato alla prevenzione dei tumori organizzato a Casa Sanremo. La speranza è che fare leva sulla cultura della prevenzione possa permettere anche di «superare qualche diffidenza, oppure forse anche un pò di incuria nel prendersi a carico la propria salute che invece è forse il bene maggiore che abbiamo».