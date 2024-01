Tetris "battuto" da un ragazzino di 13 anni: l'impresa di Willis Gibson

Un ragazzino americano di 13 anni, Willis Gibson , ha compiuto un'impresa straordinaria diventando la prima persona al mondo a "battere" Tetris , un risultato finora raggiunto solo dall'intelligenza artificiale. Willis è riuscito ad avanzare nella versione originale del famoso videogioco fino a farlo congelare, un exploit mai compiuto da un essere umano prima d'ora. Vince Clemente, presidente del, ha certificato l'eccezionale realizzazione del giovane giocatore. Iniziato solo due anni fa, dopo aver visto Tetris su YouTube , Willis ha dedicato questa impresa al padre recentemente scomparso. Tetris, creato da Alexey Pajitnov nel 1989, sfida i giocatori a muovere blocchi sullo schermo per evitare l'accumulo, con l'obiettivo di chiudere gli spazi e avanzare di livello. Sebbene si credesse che il gioco avesse un limite al Livello 29, Willis, noto online come Blue Scuti, è riuscito a raggiungere il Livello 157 in 38 minuti, superando il "kill screen" e bloccando il gioco con un punteggio massimo di 999999. Questo exploit è avvenuto sull'hardware originale, segnando un notevole traguardo nei giochi Tetris.