Google compie 25 anni

Il 27 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin, studenti dell'Università di Stanford, fondarono Google , convinti che un motore di ricerca basato sulle relazioni tra siti web avrebbe prodotto risultati migliori. Oggi, in occasione del suo 25° anniversario, chi apre Googlee un doodle festante con coriandoli colorati, ringraziando gli utenti per l'accompagnamento in questi anni di ricerca. Google, il cui nome è una variante di "googol" (1 seguito da cento zeri), è il motore di ricerca più utilizzato a livello globale, con oltre il 90% delle ricerche.