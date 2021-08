Esplorazione Marte, le immagini dei test della missione a guidata dall'Italia

Le immagini del "drop test" di ExoMars, la missione di esplorazione di Marte guidata dall'Agenzia Spaziale Italiana. La missione è suddivisa in due fasi. Nella prima, lanciata il 14 marzo 2016, la sonda (TGO) ha raggiunto l’orbita di Marte dopo quasi sette mesi di viaggio. La seconda parte della missione, che prenderà invece il via nel settembre 2022, consiste nel portare sul Pianeta Rosso un innovativo rover, denominato Rosalind Franklin, capace di muoversi e, soprattutto, di penetrarne il suolo per analizzarlo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it