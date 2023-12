Mediaset, lo spot natalizio con la voce di Pier Silvio Berlusconi

Nell’anno in cui Mediaset ha perso il proprio Fondatore Silvio Berlusconi, l’azienda ha deciso di augurare Buon Natale ai telespettatori con uno spot diverso da quelli abituali. Per la prima volta, a porgere l’augurio al pubblico è direttamente la voce dell’Amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha accettato, con spontaneità, di trasmettere ai telespettatori il proprio calore e i propri auguri: «Per Natale abbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore. Mediaset augura un Natale sereno a tutti». Evidente, anche se soltanto accennato, il riferimento all’abbraccio ideale esteso anche a chi non c’è più. Il nuovo spot di auguri Mediaset sarà in onda da venerdì 22 dicembre 2023. Mediaset e Pier Silvio ringraziano Elisa per aver concesso la colonna sonora dello spot, che sarà parte anche del suo concerto-evento che verrà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.