Ilary Blasi sul volo Ryanair, davanti a lei una ragazza guarda "Unica"

Ilary Blasi è stata "intercettata" su un volo low-cost Ryanair dopo un weekend a Londra. In una storia su Instagram , l'immagine mostra Ilary a bordo dell'aereo mentre fa il segno di vittoria. Il motivo? Una passeggera di fronte a lei guarda 'Unica', il documentario su Netflix, uscito il 24 novembre, in cui Blasi rivela per la prima volta la fine della sua storia d'amore con Francesco Totti.