Giovanni Vernia e i The Kolors, la parodia di "Un ragazzo una ragazza" è virale

“C’è una prima versione originale di ‘Un ragazzo una ragazza’ che nessuno conosce”, esordisce così Giovanni Vernia ai microfoni de “I Peggio Più Peggio” di RDS, presentando la parodia del brano che i The Kolors hanno presentato sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo. E il video dell'inedita versione in poche ore è diventato virale su tutti social, raggiungendo oltre 6 milioni in un solo giorno. Immagini da Ufficio Stampa



