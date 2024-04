Crozza e il monologo sulla fuga dalla Rai: «Per Discovery sono contentissimo: eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso il Nove sembra Lampedusa»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza commenta l’addio alla Rai da parte di alcuni volti noti: «Ciao Fratelli, che fosse bello lavorare sul Nove io l’ho capito sette anni fa… poi è arrivato Fazio… adesso dicono che arriverà anche Amadeus. Fratelli, io per Discovery sono contentissimo: Fazio, Amadeus… siamo partiti che eravamo lo sgabuzzino della tv italiana e adesso il Nove sembra Lampedusa, dove arrivano tutti».

