Spider Man, Tom Holland e Zendaya stanno insieme? Ecco cosa sappiamo

Quando un amore passa dalla pellicola alla realtà si realizza un po' il sogno di ogni fan. È quello che forse – non c'è ancora la conferma ufficiale – sta accadendo per i protagonisti di "Spider Man: No Way Home" in uscita il prossimo dicembre. Sembrerebbe infatti che Peter Parker e MJ abbiano una relazione anche fuori dal film: Tom Holland e Zendaya sarebbero stati visti insieme, come coppia, in più di un'occasione. L'ultima è quella che ha più fatto vibrare gli animi degli affezionatissimi del film. Alle nozze della collega Karina Florez, infatti, i due si sono presentati insieme. Sarà la conferma tanto attesa della love story tra i due attori?