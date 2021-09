Fitness, tutti i motivi per cui devi assolutamente fare il sumo squat

Al computer, a tavola, in macchina e anche sul divano: il numero di ore che passiamo seduti durante la nostra giornata è davvero alto. Il nostro corpo a lungo andare risente di tutta questa immobilità, ecco perché fare esercizio è importantissimo. Da un lato l'estetica, dall'altro, più importante, la salute: mantenersi in forma è un regalo che facciamo a noi stessi e al nostro organismo. Tra gli esercizi più indicati proprio per la parte inferiore del nostro corpo c'è il sumo squat. Ma che cos'è? A cosa serve? L'esercizio è semplicissimo, ma se eseguito correttamente può dare risultati straordinari. Ecco una guida rapida al sumo squat.