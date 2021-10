Squid Game, spopolare la ricetta dei Dalgona Biscuit: perché sono diventati così famosi

Il Dalgona Biscuit a molte persone potrà non dire molto. È assai probabile, però, che siano di più le persone che lo conoscono. Tutto merito di "Squid Game", la serie del momento targata Netflix. Arriva dalla Corea ma ormai ha invaso tutto il mondo. In questo show centinata di persone con problemi economici si sfidano in giochi che rimandano alla loro infanzia per accaparrarsi il ricco montepremi. Durante una di queste prove compare il Dalgona Biscuit. La sfida consiste, nello show, nel ritagliare la sagoma centrale, senza rompere il biscotto. Manco a dirlo la ricetta di questo dolcetto è diventata virale. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> SAI PERCHÉ GLI OREO SONO COSÌ NERI? ECCO COSA CONTENGONO DAVVERO E DA COSA DERIVA IL COLORE COSÌ SCURO