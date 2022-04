Leggi sulla plastica, schizzano gli acquisti delle buste al supermercato

Le leggi sulla plastica potrebbero portare a un risultato opposto a quello desiderato. Di cosa stiamo parlando? Di quelle norme tese a scoraggiare l’uso delle buste di plastica per la spesa. Ebbene l’effetto potrebbe essere un aumento della quantità di sacchetti di plastica acquistati, in particolare quelli per i rifiuti. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

