Marina Abramović ricorda la performance del '74 a Napoli: «La più pericolosa della mia vita»

«La performance che ho fatto a Napoli è stata la performance più difficile e più pericolosa che abbia mai fatto in vita mia. Avevo i 76 oggetti sul tavolo per il dolore e per il piacere e stavo in piedi con solo nella maglietta nera e nei pantaloni neri. Avevo le istruzioni sul tavolo con scritto che si poteva fare tutto ciò che si voleva con me, incluso uccidermi perché avevo anche la pistola e un proiettile sul tavolo. E mi prendevo la responsabilità. E' durata per 6 ore e questo è stato qualcosa che non dimenticherò mai», Marina Abramović al Teatro San Carlo ricorda Rhythm 0, una performance che l'artista ha tenuto a Napoli nel 1974. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

