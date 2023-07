Eleganza e glamour a Capri per il matrimonio di Alessandra Mastronardi

Un matrimonio col sapore della vecchia Hollywood, tra dolce vita e tradizione partenopea.

L'attrice Alessandra Mastronardi, nota soprattutto per le fiction I Cesaroni e L'Allieva, si è sposata a Capri con l'odontoiatra Gianpaolo Sannino. Le nozze sono state celebrate nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri. Trentasette anni, napoletana da anni trapiantata a Roma, la Mastronardi indossava un abito bianco custom made Armani Privé interamente ricamato in pizzo con scollo squadrato e maniche lunghe semitrasparenti: una mise da sogno, semplice ma elegantissima al contempo, caratterizzata da un strascico, lo chignon e un lungo velo bianco.

Tanto glamour, ma con garbo ed eleganza. Ad accompagnare l'attrice all'altare è stato il papà. Un taxi cabriolet ha portato la sposa, mano nella mano con il genitore, fin all'esterno della chiesa. Con la stessa vettura, dopo la cerimonia, la coppia sorridente e felice è andata via per dirigersi alla Canzone del Mare, di fronte ai Faraglioni, in uno scenario magico, per la lunga serata di festeggiamenti.