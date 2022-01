Dieta, dallo yuzu alla curcuma: ecco quali sono i food trend del 2022

Come ogni anno, il Whole Foods Market ha stilato la lista degli alimenti "di moda" per questo nuovo anno. Più attenzione all'ambiente, più spezie e meno alimenti di derivazione animale. Nei trend troviamo ad esempio lo yuzu e la curcuma; ma le sorprese non finiscono qui. In calo il consumo di alimenti di derivazione animale, mentre in voga saranno le verdure a foglia.

