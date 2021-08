Dieta, l'alimento contro l'invecchiamento che non ti aspetti: tutte le proprietà della curcuma

Chi lo avrebbe mai detto che la curcuma, una spezia che fino a pochi anni fa a noi era del tutto sconosciuta, potesse avere delle proprietà così utili per il nostro organismo. Ebbene sì, la curcuma aiuta a combattere l'invecchiamento. Lo dicono studi scientifici che spiegano come il principio attivo, la curcumina, sia una molecola legata alla longevità. Non solo: un uso quotidiano di questa sostanza può addirittura essere protettivo per le malattie cardiovascolari. Insomma, una spezia dai poteri nascosti e del tutto inattesi. Lo spiega la nutrizionista Lucilla Titta in questo video: ecco tutto ciò che c'è da sapere.