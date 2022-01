Biodiversità, i Carabinieri Forestali donano ai bimbi ricoverati oggetti per promuovere l'educazione ambientale

Per l’Epifania, come ogni anno, i Carabinieri Forestali hanno visitato gli ospedali pediatrici per dedicare una giornata alla solidarietà e all’educazione ambientale, portando un simbolo di speranza ai bambini ricoverati con doni e gesti di affetto. Nel rispetto delle normative anti Covid 19 e tramite dei responsabili sanitari, sono stati consegnati ai bambini piccoli oggetti realizzati dai Reparti Biodiversità dell’Arma.

/ Youtube Arma dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it