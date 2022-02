Berlusconi e Salvini e la cena nella pizzeria di Briatore. Il leader della Lega: «Non abbiamo parlato né di guerra né di politica»

In tempi di guerra Salvini e Berlusconi si incontrano nella pizzeria di Briatore per trascorrere un venerdì sera di svago. Le immagini della loro cena hanno suscitato non poche polemiche sui social. «Ieri sera ci siamo trovati dopo due ore di svago a vedere il Milan, non era la sede né San Siro né una pizzeria per parlare di guerra o di attività politiche. Ci siamo concessi un venerdì sera di tranquillità, il risultato del Milan non è stato il massimo». Ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'incontro con il console generale ucraino a Milano, a proposito della serata al Crazy Pizza. Ad accompagnare Berlusconi nella pizzeria di via Moscova c'è era anche la fidanzata Marta Fascina. (Video Instagram @Miziojuice)