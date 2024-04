Smart working, si torna alle regole pre Covid

(LaPresse) Lo smart working torna alle regole pre Covid. Da oggi stop alle procedure semplificate attivate durante la pandemia per i lavoratori affetti da malattie oncologiche o altre patologie gravi, e i genitori di minori sotto i 14 anni. Ritorna dunque in vigore la legge del 2017 messa a punto dall’allora ministro del Lavoro Maurizio Sacconi: chi vuole fare smart working deve firmare un accordo individuale con il proprio datore di lavoro. Dalla pandemia il lavoro da casa ha vissuto un boom: secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano nel 2024 saranno 3,65 milioni gli smart worker in Italia.