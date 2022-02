Zendaya a Roma, fan in delirio: la star di Euphoria cade davanti a tutti, video virale sul web

LOLNEWS.IT - Solo un paio di settimane fa Tom Holland aveva girato per Roma insieme a Francesco Totti, ora tocca alla fidanzata. Zendaya, coprotagonista dell’ultimo capitolo di Spiderman e star di Euphoria, è stata avvistata nella capitale da poche ore. I fan group che venerano l’attrice e modella si sono trasformati in moderni paparazzi alla ricerca di qualche foto con lei: alcuni sono stati decisamente più fortunati beccandola in un momento piuttosto imbarazzante quando arrivava in hotel… Eccola mentre cade davanti a tutti, la sua reazione è iconica (Foto: Kikapress – Music: “Dreams” from Bensound.com)

