Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 ottobre

Un nuovo fine settimana è alle porte, l'autunno è arrivato ma le alte temperature sembrano proprio non volerci abbandonare. Cosa fare, quindi? Sono tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere nel weekend del 7 e l'8 ottobre a Roma e nei dintorni dove sarà possibile trascorrere qualche ora o un'intera giornata all'insegna del relax e divertimento. I 5 più gettonati: Tevere Day: dal 6 all'8 ottobre si svolgerà l’Iniziativa “Parliamo di Tevere”, che assieme all’Assessorato alla Cultura capitolino e a Confcommercio, in collaborazione con Bulgari, promuoverà 30 incontri nelle Librerie, Biblioteche e Musei di Roma, con scrittori, esperti, personaggi, che parleranno del Tevere, raccontando storie, aneddoti, progetti e nuove iniziative legate al suo recupero e alla sua valorizzazione. Giornata del Contemporaneo: grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese. Roseto Comunale: da sabato 7 a domenica 22 ottobre 2023 riapre il roseto comunale di Roma in occasione della tradizionale fioritura autunnale. Ingresso libero e gratuito in via di Valle Murcia 6, dalle ore 8.30 alle 18. Tartufo e Cioccolato a Subiaco: 7 e 8 ottobre la Rocca Abbaziale di Subiaco spalanca le porte per tutti coloro che appassionati di buona cucina, cultori del gusto e amanti della genuinità vorranno sedersi a tavola con i protagonisti della festa “tartufo e cioccolato”. Sagra della Patata a Leonessa: 33° sagra dedicata alla patata di Leonessa che può essere cucinata in tanti modi: fritta, lessa o in padella. Musica, balli e spettacoli accompagneranno le serate e i pomeriggi della sagra. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN